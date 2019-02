Das Trauercafé ist ein offenes Gesprächsangebot an alle, die einen lieben Menschen verloren haben, unabhängig von Konfession und Nationalität. „Dort treffen sich Trauernde in wertschätzender Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen, um mit anderen Hinterbliebenen über ihren Verlust und über das Leben mit der Trauer zu reden“, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren des Trauercafés. Dabei spielt es keine Rolle, wie lange der Verlust zurückliegt. Geleitet wird das Angebot von ehrenamtlich ausgebildeten Trauerbegleitern. Das nächste Treffen findet am Sonntag (10. Februar) statt. Beginn ist um 14.30 Uhr.

„Die Zeit der Trauer will gelebt und begleitet sein“, so Isabelle Stemmer, Leiterin der Trauergruppe. Einzelbegleitungen, Gedenkfeiern, eine Trauerwanderung gehören neben dem Trauercafé zum Angebot der Gruppe. Seit vielen Jahren bietet die Gruppe regelmäßig das Trauercafé an. Die Gäste wünschen sich vermehrt einen Austausch. Dem Anliegen gehen die ehrenamtlichen Mitarbeiter nun nach und erweitern ihr Angebot.

Die Treffen finden in den Räumen des Hospizkreises, Billerbecker Straße 30a (Edith-Stein-Haus) an folgenden Terminen statt: 10. Februar: Trauercafé, 14. April: Trauerwanderung), 16. Juni und 11. August: Trauercafé, 13. Oktober: Gedenkfeier, 8. Dezember: Trauercafé.

Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Fragen werden beim Hospizkreis in Altenberge, Telefon 01 51/12 94 55 52, beantwortet.