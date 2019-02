Gelebte Nachbarschaft

Rund 70 Grundschüler mit ihren Ganztagsbetreuerinnen besuchten nun die verschiedenen Gebäude rund um das Heimathaus. Der Ganztag der Borndalschule nutzte die Gastfreundschaft des Heimatvereins sowie die kulturpädagogische Erfahrung von Kulturwerkstatt und Hexenbesen, um für die Kinder einen abwechslungsreichen Nachmittag zu gestalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren. Bei dem Angebot handelte es sich um eine Kooperation des Offenen Ganztags (OGS), des „Hexenbesens“ (der Kinderkulturreihe des Heimatvereins unter Leitung von Susanne Opp Scholzen) und der Kulturwerkstatt im Rahmen des Projektes „Blaue Elefanten – Global Player“.

Im Heimathaus fanden die Kinder drei Werkstationen der Kulturwerkstatt vor, an denen sie gemeinsam mit den Künstlern Carina Primus, Sven Leberer und Lielo Gummersbach 3D-Acrylbilder malen, Schalen und Blumen filzen oder Schaumstoffmasken zupfen konnten.

Im Speicher hatte der „Hexenbesen“ die junge Altenberger Autorin Natalie Peracha eingeladen, um Auszüge aus ihrem ersten Fantasyroman „Planeten der Nacht“ zu lesen. Dort war es „megaspannend“, wie die kleinen Zuhörer hinterher berichteten.

In Stenings Scheune hielt der Heimatverein seine riesige Spielesammlung für die Kinder bereit. Dort konnten sie nach Herzenslust Brett- und Würfelspiele ausprobieren, die sonst nur an den begehrten Spielesonntagen mit Lena Overbeck und Christian Tewes zur Verfügung stehen. Der nächste Spielenachmittag findet am 17. Februar (Sonntag) von 14 bis 18 Uhr statt.

Für die Mädchen und Jungen war es ein toller Ausflug in die Nachbarschaft, denn viele unter ihnen waren vorher noch nie im Heimathaus gewesen. Besondere Freude bereitete zudem das Wetter: in dicken Flocken fiel zeitweise der Schnee vom Himmel und lockte die Kinder nach draußen. „Auch die Bewegung kam nicht zu kurz“, stellten die OGS-Betreuerinnen zufrieden fest und waren sich anschließend einig, dass die Kooperation zwischen Schule, Heimatverein/ „Hexenbesen“ und Kulturwerkstatt wiederholenswert sei.