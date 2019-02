Die fünfte Jahreszeit nimmt Fahrt auf – und wie immer ist auch die Katholische Frauengemeinschaft (Kfd) Altenberge dabei: Das traditionelle Frauenfrühstück unter dem Motto „O happy Day“ findet an Altweiber (Donnerstag, 28. Februar) von 9 bis 12 Uhr im Saal Bornemann statt. Nach dem Frühstück startet die Theatergruppe in einen bunten karnevalistischen Vormittag mit einem prall gefüllten Programm. Auch der Prinz der KG St. Johannes wird der Kfd wieder seinen Besuch abstatten. „Der Kartenverkauf ist sehr gut angelaufen, sodass es empfehlenswert ist, sich rechtzeitig eine Karte zu besorgen“, heißt es in einer Pressemittelung der Kfd. Karten für das Frauenfrühstück zum Preis von zwölf Euro gibt es in der Lottoannahmestelle Deffert, Marktplatz 7. Weitere Informationen auch unter www.kfd-altenberge.de sowie bei Waltraud Warmeling unter Telefon 0 25 05/13 10.