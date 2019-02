Gemeinsam für Artenvielfalt

Es hat zwar lange gedauert, doch nun scheint eine Lösung in Sicht, wie es gelingen kann, die Artenvielfalt in Altenberge wieder zu erhöhen. Bereits im Mai 2016 hatten die Grünen einen Ratsantrag zur Rückgewinnung gemeindeeigener Ackerrandstreifen gestellt. Es folgte eine regelrechte Sisyphusarbeit, die nun in ein Ergebnis mündete, mit dem alle in einem extra gebildeten Arbeitskreis mit dem Namen „Ackerrandstreifen“ zustimmten: Die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) soll, so der Vorschlag, ab dem 1. Januar von 209 auf 218 Prozent erhöht werden. Im Rahmen der Haushaltsberatungen für 2020 soll das Paket festgezurrt werden.

Sollte dieser Vorschlag tatsächlich auch so im Etat 2020 Einzug finden, stünden der Gemeinde rund 5000 Euro im Jahr mehr zur Verfügung. „Dieses Geld soll für Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität eingesetzt werden“, sagt Christoph Rövekamp , der in der Gemeindeverwaltung zusammen mit seinem Kollegen Martin Veelker die Fäden im Hintergrund zog. Im Rahmen der jüngsten Mitgliederversammlung des LOV präsentierte Rövekamp die Pläne. „Wir unterstützen diese“, sagen Ortslandwirt Rainer Schulze Isfort und der LOV-Vorsitzende Daniel Kumpmann. Das Duo hob hervor, dass es zwischen allen Beteiligten eine „einvernehmliche Lösung“ gebe. Schulze Isfort wörtlich: „Wir machen dort mit, wo der Schuh drückt.“ Dem Arbeitskreis gehören neben den beiden Landwirten auch Vertreter der Ratsparteien sowie Bürgermeister Jochen Paus an.

Bevor die Gemeinde mit ihrer Arbeit loslegen konnte, war der Kreis Steinfurt gefordert. Das Planungsamt lieferte zunächst wichtige Daten: Demzufolge werden in der Gemeinde rund 531 Einzelflächen (insgesamt etwa 14,8 Hektar) – zum Teil unbefugt – bewirtschaftet, ergab die Analyse des Kreises Steinfurts. Von den 463 Eigentümern im Außenbereich sind 251 betroffen.

In einem der dann folgenden Schritte wertete die Gemeinde das Zahlenmaterial exakt aus. Es wurden unter anderem die Eigentumsverhältnisse der Flächen ermittelt und auch Einzelfallprüfungen durchgeführt. Ein Beispiel: Wenn eine der 531 erfassten Flächen eine Erschließungsfunktion ausübt, wurde sie im weiteren Verlauf der Planungen nicht mehr berücksichtigt. Ein weiteres Beispiel: Im Außenbereich stimmt die erfasste Fläche nicht immer mit dem Katasterverlauf überein. Auch diese fällt aus dem „Raster“.

Des Weiteren wurde überprüft, ob die Flächen groß genug sind, um sie ökologisch aufzuwerten. Eine Aktivierung sei nur dann sinnvoll, wenn Flächen größer als 300 Quadratmeter und breiter als 2,50 Meter sind. Möglich sei aber auch, einzelne Flächen zusammenzulegen. Letztendlich errechnete die Gemeinde ein Flächenpotenzial von 8,2 Hektar für Maßnahmen zur Steigerung der Artenvielfalt.

Da 54 Prozent der Eigentümer im Außenbereich kommunale Flächen fremdnutzen und der Aufwand für 251 Einzelfälle unverhältnismäßig hoch sei, entstand die Idee, die Grundsteuer geringfügig anzuheben. Flächeneigentümer sollen künftig pro Hektar 91 Cent mehr Grundsteuer A zahlen. Für 2019 geht die Gemeinde bei der Grundsteuer A von Einnahmen in Höhe von 116 499 Euro aus.

Mit den zu erwartenden zusätzlichen 5000 Euro pro Jahr sollen ab 2020 Flächen angepachtet werden, um diese ökologisch sinnvoll zu nutzen. Diese müssen nicht nur im Außenbereich liegen. Jeder Bürger, der eine entsprechend große Fläche besitzt, kann diese bei der Gemeinde melden, die dann überprüft, ob sie sich eignet.

Stimmen alle politischen Gremien zu, sollen ab 2020 im Rahmen des jährlichen Haushaltsbudgets sowie in Abstimmung mit der Landwirtschaft kommunale Maßnahmen zur Steigerung der Artenvielfalt kontinuierlich in Angriff genommen werden.