Mit der szenischen Lesung „Nur ein Wort – Eine kurze Geschichte der Liebe in 9½ Kapiteln“ sind Sarah Giese und Christoph Tiemann am Freitag (15. Februar) in der Kulturwerkstatt zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr. Dann dreht sich alles um die Liebe – passend zum vorherigen Valentinstag! „Wie ich Dich liebe? Lass mich die Arten zählen…“ Kaum ein Thema ist in der Literatur so vielschichtig dargestellt wie die Spielweisen der Liebe. Ob Schmachten aus der Ferne, die erste Annäherung, Sex, Obsession oder abgründiges Begehren. Ob Bibel, Walther von der Vogelweide, Goethe oder Arztroman.

Tiemann und Giese verflechten, unterstützt durch Musik eines professionellen Improvisations-Pianisten, Texte aus allen Epochen und Genres zu einem wilden Ritt durch die Literaturgeschichte. Kulturwerkstatt und Kulturring laden zur Lesung ein. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro (Abendkasse zwölf Euro) bei Bücher Janning und im Bioladen. Reservierungen sind per E-Mail an info@kulturwerkstatt-altenberge.de möglich.