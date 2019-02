Auffrischung mit Bedacht

Mit dem Start des neuen Halbjahresprogramms haben die Mitglieder der Kulturwerkstatt damit begonnen, die Veranstaltungs- und Atelierräume teilweise neu einzurichten und auszustatten. „Ziel ist es, dass sich die Besucher und Teilnehmer an Veranstaltungen, Kursen und Projekten auch künftig noch besser wohl fühlen können“, sagt Dr. Lutz Wetzlar, Vorstandsmitglied der Kulturwerkstatt. Den Verantwortlichen liegt am Herzen, ein aktuelles, lebendiges, hochwertiges und kreatives Kulturangebot anzubieten – und für alle, egal, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Das Programm richtet sich nicht nur an Altenberger, sondern an Interessierte aus der gesamten Region.

Die Mitgliedsbeiträge und Projektförderungen fließen vor allem in interessante Veranstaltungen, in qualitativ hochwertige Kurse und in spannende Projekte, erläutert Lutz Wetzlar. Die Einrichtungen in der Kulturwerkstatt selbst, standen bisher bei den Ausgaben immer erst an zweiter Stelle. Doch das soll sich nun ändern – und die Räume sollen attraktiver, funktionaler und bequemer gestaltet werden, kündigt Wetzlar an. Dabei betont er gleichzeitig, dass der „alte Charme der Kulturwerkstatt unter allen Umständen erhalten bleiben soll, quasi als individueller Ausweis“. Die Kulturwerkstatt war früher eine Elektromotorenwerkstatt.

Erste Anzeichen der moderaten Veränderung ist bereits seit einigen Monaten zu erkennen: Der Eingang ist bereits neu beschriftet, beleuchtet und überdacht.

Weitere drei Projekte sollen in Angriff genommen werden: Zum einen soll die Beleuchtung auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Dazu werden unter anderem LED-Platten in die Decken eingebaut. Des Weiteren sollen Strahler installiert werden, um beispielsweise Bilder bei Ausstellungen ins passende Licht zu rücken.

Außerdem möchte die Kulturwerkstatt eigene Bühnenelemente anschaffen. „Bislang haben wir diese von der Gemeinde ausgeliehen“, sagt Wetzlar. Das sei allerdings immer mit einem sehr großen Aufwand verbunden.

Zudem ist geplant, für eine einheitliche Bestuhlung zu sorgen. Dieses Vorhaben könnte möglicherweise erst in 2020 realisiert werden.

Die Kreissparkasse Steinfurt wird mit einem größeren Beitrag die Pläne unterstützen, wenn auf der sogenannten „Crowd Funding Plattform“ des Geldinstitutes viele kleine Spenden zusammen kommen. Genauere Informationen über das Projekt Crowd Funding Plattformer gibt es auf der Spendenplattform der Sparkasse oder auch auf der Homepage der Kulturwerkstatt Altenberge.