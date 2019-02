Vier Auszubildende haben nach zweieinhalb Jahren ihre Ausbildung zur Bankkauffrau beziehungsweise zum Bankkaufmann bei der Volksbank Greven – mit den Niederlassungen in Altenberge und Nordwalde – erfolgreich abgeschlossen.

Die Vorstandsmitglieder Dietmar Dertwinkel und Andreas Hartmann überreichten im Rahmen einer Feierstunde die Prüfungszeugnisse an Nicole Bölling , Laura Drechsler , Sven Herting und Lena-Maria Huckenbeck und gratulierten den Nachwuchsbankern zu den guten Ergebnissen. Die praktische Ausbildung erfolgte in den Volksbankfilialen und Fachabteilungen und wird darüber hinaus von Fachspezialisten und Trainern in Seminaren und Workshops begleitet.

Projektarbeit wird im Rahmen der Ausbildung in der Volksbank großgeschrieben, so Personalleiter Christoph Helming. Dieser Ausbildungsjahrgang hatte den Auftrag, die Berufsfelderkundung für Schüler sowie einen Azubi-Flyer vorzubereiten. Darüber hinaus war ein weiteres Thema die Gewinnung neuer Mitglieder für die Bank. Interessante Ideen, um die Mitgliedschaft noch attraktiver werden zu lassen, wurden entwickelt.

Die Nordwalderin Nicole Bölling wird eine Stelle als Trainee im Bereich Banksteuerung/Organisation antreten; Lena-Maria Huckenbeck (Greven) arbeitet ab sofort als Springerin in der Niederlassung in Altenberge; Laura Drechsler (Greven) wird als Trainee Firmenkundenbank eingesetzt und Sven Herting (Greven) arbeitet als Springer Gesamtbank.