Interessierte Bürger sind am heutigen Mittwoch (13. Februar) zu einem Vortrag ins Karl- Leisner-Haus eingeladen. Kirchenmusiker Marco Schomacher spricht ab 20 Uhr zum Auftakt eines größeren Chorprojektes über das Leben und Werk des Komponisten Georg Friedrich Händel . Neben Informationen zu Biografie und Zeitepoche Händels werden auch Hörbeispiele vom Band die Vielseitigkeit dieses großen Komponisten unterstreichen, heißt es in der Ankündigung weiter. Die Chorgemeinschaft St. Johannes wird in einem Weihnachtskonzert im Januar 2020 den Teil I des Messias in einer Bearbeitung von Wolfgang Amadeus Mozart der Weihnachtserzählung aus Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium „Christus“ gegenüber stellen. Das Konzert wird gemeinsam mit der Chorgemeinschaft der Stadt- und Marktkirche St. Lamberti in Münster veranstaltet und erklingt in beiden Kirchen, so die Pressemitteilung abschließend.