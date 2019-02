Gespannt versammelten sich die angehenden Schulkinder – die „Wackelzähne“ der Kita Krüselblick und die „Walddrachen“ der Kita Moosstiege – in der Turnhalle der Kita Moosstiege, als sich die Tür öffnete: Christian Vinhage, Leiter des Sparkassen-Beratungscenters Altenberge-Laer, kam zu Besuch, um ihnen eine Spende von 500 Euro für neue Bücher zu übergeben.

„Wir spenden gerne für eine gute Sache, von der viele Menschen profitieren“, so Vinhage. „Gerade in unserer heutigen Zeit, in der Tablets und Handys schon früh viel Raum einnehmen, ist es uns besonders wichtig, den Kindern zu vermitteln, wie wertvoll Bücher sind“, sagte Erzieherin Yvonne Clemens. Vorlesen und gemeinsam Bücher anschauen, bedeute Zuwendung und fördere die Fantasie. Yvonne Clemens weiter: „Außerdem nutzen wir die Bücher zur Sprachförderung, indem wir mit den Kindern über verschiedene Themen ins Gespräch kommen und sie anregen, selbst etwas zu den Bildern zu erzählen.“