Ein Netzwerk aufbauen

„Wir wohnen jetzt 20 Jahre in Altenberge und möchten uns gerne ein verbindliches Netzwerk aufbauen“, meinte Birgit Koch-Heite am Donnerstagabend bei der Begrüßung im evangelischen Pfarrheim. „Wohnen und mehr“ ist der Arbeitstitel, unter dem sie sich mit Interessierten schon einige Male getroffen hatten. Allerdings war der Arbeitstitel wohl von einigen Anwesenden missverstanden worden. Sie hatten sich eigentlich für eine alternative Wohnform im Alter interessiert, abweichend vom derzeit üblichen Seniorenheim.

Koch-Heite hatte Elke Oppenauer vom Tauschring LoWi in Münster eingeladen, die über ihre Tätigkeiten informierte. „Den LoWi gibt es schon seit 22 Jahren“, erzählte sie. Er hat derzeit 150 Mitglieder. Gegründet worden war er damals von jungen Leuten, die die Idee von einer Welt hatten, in der man ohne Geld leben kann, erzählte Oppenauer.

Bezahlt wird beim „LoWi“ mit Talenten. Dabei schätzen die Anbieter den Talentewert ihres Angebotes selber ein und müssen schauen, ob der Tauschwillige damit einverstanden ist. Was angeboten wird, kann sehr unterschiedlich sein. „Ich habe Mathe-Nachhilfe angeboten, aber das wollte niemand. Also habe ich zum Grünkohlessen eingeladen“, berichtete Oppenauer. Sie ist seit gut drei Jahren beim „LoWi“ tätig. Das Essen ist inzwischen ein richtiger Renner geworden.

Umzugshilfe, gemeinsames Schuhe oder Fenster putzen, Küchenschränke auswaschen, Blumengießen, zum Arzt fahren oder Getränkekisten abholen. Das Spektrum ist breit. Darin lag dann auch ein Knackpunkt für Altenberge.

„Ich könnte mir denken, dass es zu wenig Angebote gibt“, überlegte Oppenauer. Und es soll ja nicht so sein, dass man irgend etwas annimmt, was man eigentlich gar nicht braucht, nur um an eine Leistung zu kommen, die man gerne hätte.

Als Netzwerk ist der Tauschring geeignet, da die Mitglieder sich regelmäßig treffen und ein Vereinsleben mit Sommerfest stattfindet.