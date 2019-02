„Wir gehen nur ungern hier heraus“, sagt Christel Hüwe , die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Kleiderkammer engagiert. Das wird auch so bleiben. Doch künftig werden sie und die neun weiteren Mitstreiter nicht mehr zur ehemaligen Ludgerus-Apotheke an der Boakenstiege fahren, sondern in die derzeit leerstehende Ludgeri-Hauptschule. Bis bis zum 28. Februar muss das Gebäude leergeräumt sein. Denn: „Ich habe das Haus verkauft“, sagt Ingrid Wegener , die bisherige Eigentümerin der Immobilie. Wer das Haus gekauft hat, das möchte die Apothekerin auf Anfrage nicht verraten.

Am 20. Februar 2012 zog die Ludgerus-Apotheke an die Münsterstraße. Ab Oktober 2015 konnte die Kleiderkammer das Gebäude kostenlos nutzen. Doch dieses Kapitel ist nun vorbei.

Es wurde allerdings schnell eine neue Lösung gefunden: Zwei Klassenräume der Ludgeri-Hauptschule kann die Kleiderkammer nutzen. „Wir öffnen dort erstmals am 6. März“, kündigt Christel Hüwe an. Ein Klassenraum wird zum Verkaufs-, der zweite zum Lagerraum umfunktioniert, erläutert Hüwe weiter. Die beiden Klassenräume sind jeweils rund 64 Quadratmeter groß.

In den vergangenen Tagen musste sich das Kleiderkammerteam auch Umzugskartons besorgen, um die Kleidung und weitere Utensilien zum neuen Standort zu transportieren. „Die Spendenbereitschaft ist nach wie vor riesig“, freut sich Christel Hüwe. Dabei appelliert sie derweil an die Spender, nur saubere und noch tragbare Kleidung abzugeben.

Im Zuge des Umzugs durchforsten die Ehrenamtlichen auch ihren Bestand. Aussortiert werden beispielsweise Kleidungsstücke mit sehr großen Größen oder Pelzmäntel. Diese landen aber keineswegs auf dem Müll. Schon seit Längerem kooperiert die Kleiderkammer mit einer Hilfsorganisation, die Spenden nach Rumänien schickt und dem Verein „Ein Lächeln für Togo“ aus Nottuln.

Die Kleiderkammer wurde im Februar 2015 in Folge der Flüchtlingskrise zunächst im Keller der Johannes-Grundschule eingerichtet. Doch schon wenige Monate später bot Ingrid Wegener die Räumlichkeiten in der ehemaligen Apotheke an – und die Kleiderkammer zog ein.

Die letzte große Spende, die Christel Hüwe zusammen mit den Ehrenamtlichen Andrea Schulze und Manfred Leuker entgegennahm, kam von Mädchen und Jungen der Outlaw-Kita Moosstiege. Sie hatten zusammen mit ihren Eltern in den vergangenen Wochen Kleidung gesammelt. Diese packten sie in einen Bollerwagen und brachten sie zusammen mit ihrer Erzieherin Saskia Heinker zur Kleiderkammer an die Boaken­stiege.

Auch künftig wird die Kleiderkammer in der Hauptschule alle 14 Tage öffnen: Der erste Termin ist am 6. März von 10 bis 13 Uhr.