Exzellentes Spiel am Flügel

Anlässlich des 150. Kammerkonzertes, das der Kulturring Altenberge am Freitagabend im Bürgerhaus präsentierte, trat ein Pianist der Extraklasse auf. Johannes Friedemann , geboren in Berlin und heute in der Schweiz lebend, wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er schloss sein Diplom im Fach Klavier mit Auszeichnung ab und ist seither ein gefragter Interpret klassischer Werke.

Johannes Friedemann begann seinen Vortrag vor ausverkauftem Haus mit der Sonate F-Dur KV 332 von Wolfgang Amadeus Mozart. Gleich bemerkte das Publikum die ungeheure Spielfreude des Künstlers. „Musik ist mein Leben“, betonte er in einem seiner Interviews. Die Sonate verlangt Einiges an Virtuosität, doch gerade dadurch zeichnet sich das Spiel des Musikers aus. Perfekte Technik gepaart mit einem weit überdurchschnittlichen Einfühlungsvermögen charakterisieren seine Auftritte. Mit Ludwig van Beethovens „Mondscheinsonate op. 27 Nr. 2“ erklang eines der bekanntesten Stücke des Komponisten, das gleichzeitig zu seinen emotionalsten Werken gehört. Auch hier brillierte der Pianist durch sensible Tastenführung. Das hochdramatische Finale meisterte er mit Bravour.

Im Konzertstück „Allegro de Concierto op. 46“ von Enrique Granados sind Elemente der spanischen Folklore verarbeitet. Das Publikum begeisterte diese äußerst eruptive Musik mit ihren Flamenco-Einflüssen. „Granados wird oft der spanische Chopin genannt“, so Johannes Friedemann in einem Gespräch. Mit den „Liebesträumen“ von Franz Liszt brachte der Virtuose bekannte Klänge zu Gehör. „Allerdings werden drei Stücke „Hohe Liebe“, „Seliger Tod“ und „Lieb solang du lieben kannst“ selten hintereinander gespielt“, bemerkte er. Das Finalstück, die orientalische Fantasie „Islamei“ von Mili Balakirew, verlangt höchste Konzentration, sollte aber mit einer gewissen Gelassenheit interpretiert werden. Auf höchstem technischen Level verlangt das Werk dem Künstler ab, was pianistisch noch so eben machbar ist. Der Wahl-Schweizer überzeugte auch hier voll und ganz.

Bürgermeister Jochen Paus ehrte am Freitagabend vor Konzertbeginn Karen Wulff, Vorsitzende des Kulturrings, und ihren Stellvertreter Georg Kolbeck für ihre langjährigen Verdienste um das kulturelle Leben in Altenberge.