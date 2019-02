Die Liebe im Blick

Ein wilder Ritt durch die Literaturgeschichte zu dem Thema, das immer wieder und überall auftaucht, sollte es sein. Der in Altenberge gern gesehene Schauspieler und Kabarettist Christoph Tiemann , die Sprecherin Sarah Giese und der Musiker Till Backhaus eröffneten die neue Saison in der Kulturwerkstatt. „Eine kurze Geschichte der Liebe, nur ein Wort, in 9 ½ Kapiteln“ war das Thema der Lesung mit musikalischer Begleitung.

„Ich freue mich, dass sie so zahlreich erschienen sind“, begrüßte Susanne Opp Scholzen das Publikum in der Kulturwerkstatt. Das liege mit Sicherheit auch an der Begeisterung für die Künstler, vermutete sie.

In aufeinander aufbauenden Schritten über die verschiedenen Stadien von Liebe war die Lesung gestaltet. Stufe eins begann mit „Anhimmeln“. Wie erklärt sich eigentlich der Begriff? „Angefangen hat es ja mit dem Priester Valentin, der von den Römern hingerichtet wurde, weil er Paare getraut hat“, erläuterte Tiemann. Wieso heißt es eigentlich, jemand sei im 7. Himmel? Auf jeden Fall geschieht das Anhimmeln immer aus größerer Entfernung.

Mädchen sind doof – jedenfalls in einem noch sehr jungen Alter, denken Jungen oft. Rene Goscinny hat dazu eine nette Geschichte geschrieben, die Tiemann und Giese gekonnt vorlasen. Da muss der kleine Nick feststellen, dass das Luischen den Trick des „Klappern mit den Augendeckeln“ perfekt beherrscht und alles damit erreicht. Echt doof, aber doch vielleicht interessant zu lernen. Sanft soll er mit Luischen spielen, während sich die Mütter beim Kaffee unterhalten.

Kaum alleine muss er allerdings feststellen, dass Luischen es faustdick hintern den Ohren hat. Und draußen im Garten beweist sie, dass sie beim Fußball einen tollen Schuss drauf hat. Und genau deswegen will Nick später das Luischen heiraten, beschließt er.

Stufe zwei betraf dann das Flirten. Der wilde Ritt zum Thema Liebe traf auf alle Arten von Dichtern, Sängern und Schreibern. Ob Walther von der Vogelweide als Profianhimmler, Shakespears „Ein Sommernachtstraum“, Stanislaw Lems „Solaris“ und natürlich Romeo und Julia – alles war bei den neun Stufen dabei. Das Publikum bedankte sich mit reichlich Applaus.