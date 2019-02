Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Altenberge im Saal Bornemann bewies mal wieder, dass sie weit mehr ist als eine Auflistung von „Soll (Einsätze) und Haben (Technisches Equipment). Das Wir-Gefühl einer starken Gemeinschaft war unübersehbar.

So gedachten die mehr als 150 ehrenamtlich arbeitenden Männer, Frauen und Kinder gemeinsam mit ihren Wehrführern Guido Roters und Frank Klose, dem stellvertretenden Kreis-Brandmeister Stefan Steinigeweg, Bürgermeister Jochen Paus , Ingrid Menden (Ordnungsamtsleiterin), Sandra Lammers (Sachbearbeiterin Feuerwehr im Rathaus), Polizeihauptkommissar Hermann Pöpping, Vertretern aller politischen Parteien und des DRK dem im Sommer viel zu früh verstorbenen Feuerwehrmann Thomas Ruhoff sowie aller Verstorbenen.

Zwischendurch spielte die Feuerwehrkapelle unter der neuen Leitung von Paul Spikker ihr wohl schönstes Konzert – nur für die eigenen Kameraden.

Mit dem Abschluss der Jahresberichte durch Ralf Albers (Einsatzabteilung mit 79 Mitgliedern), Heike Brunsmann (Musikzug, 22 Mitglieder), Markus Engelke (Jugendfeuerwehr, zwölf Mitglieder), Eugen Ochtrup (Ehrenabteilung, 25 Mitglieder) und Miriam Laubrock (Kinderfeuerwehr, 15 Mitgliede) übernahm Bürgermeister Jochen Paus das Mikrofon. Und meinte mit einem Blick über den vollen Saal sichtlich beeindruckt: „Diese Resonanz ist ungewöhnlich.“ Die Feuerwehrleute seien für die Allgemeinheit 365 Tage im Jahr im Einsatz, jeweils 24 Stunden lang in Bereitschaft. Im vergangenen Jahr kamen bei 121 Einsätzen insgesamt 2379 Stunden zusammen. Paus hoffe, dass das neue Einsatzfahrzeug bis zum Herbst da ist. Und dass auch der Bau der neuen Rettungswache voran kommt. Paus rechnete vor: „Ihr alle, also unsere Feuerwehr, kostet pro Jahr rund 200 000 Euro. Das macht bei derzeit 11 393 Bürgern nur rund 20 Euro pro Jahr für all die gebotene Sicherheit!“

Nach einigen Ehrungen und Beförderungen klang der Nachmittag mit Musik und einem gemeinsamen Essen aus.