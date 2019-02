800 Euro für das Sternchenfeld

Das Sparschwein neben der Kasse in der Buchhandlung Janning ist gut gefüttert worden. Fast 800 Euro konnten durch nicht ausgezahlte Restgelder auf das Konto des Sternchenfeldes auf dem Friedhof in Altenberge eingezahlt werden.

„Viele Kunden der Buchhandlung fragten erstaunt nach der Bewandtnis eines solchen Feldes“, heißt es in einer Pressemitteilung des Hospizkreises. Es ist ein Gedenk- und Bestattungsort für vorgeburtlich verstorbene Kinder und für solche ohne Grab. Oft werden sie Sternenkinder genannt. Auf einer Stele kann ein Stern für das jeweilige Kind angebracht werden, auch wenn es nicht dort beerdigt worden ist. Viele Eltern berichten, wie wichtig es sei, einen Ort des Gedenkens zu haben, an den man sich auch zurückziehen könne.

Die Idee, sich das restliche Kleingeld nicht auszahlen zu lassen, sondern in die Spendendose zu werfen, ist nicht neu. Die Buchhandlung Janning praktiziert dies schon seit Jahren. Das Besondere an dieser Aktion ist: Es werden nur Initiativen im Ort damit bezuschusst, keine anonymen Großprojekte. Jedes Jahr gibt es einen neuen Spendenzweck. In 2019 ist es das Lokale Bündnis für Familien, das unter anderem die Sommer- wie Herbstsause veranstaltet.

Der Hospizkreis freut sich über die Spende im Namen der Sterneneltern, für die somit die Kosten für einen Stern und die Bestattung übernommen werden können.