Zum Dom und ins Museum

Zur Fahrt nach Paderborn sind am 26. März (Dienstag) alle Senioren der Pfarrgemeinde eingeladen. Der Dom St. Maria, St. Liborius und St. Kilian ist in der bestehenden Form im Wesentlichen eine Schöpfung des 13. Jahrhunderts, wobei Teile der Vorgängerbauten aus dem 11. und 12. Jahrhundert in das Nachfolgewerk einbezogen wurden. In diesem Vorgängerbau wurde Kunigunde, Gemahlin Heinrichs II. , im Jahre 1002 zur Königin gekrönt.

Zunächst steht die Dom-Besichtigung auf dem Programm: „Bestaunen Sie das Paradiesportal, den Hochaltar, die Doppelmadonna, das monumentale Grabmal des Fürstbischofs Dietrich IV. von Fürstenberg oder das berühmte Hasenfenster im Kreuzgang aus dem 16. Jahrhundert („der Hasen und der Löffel drei und doch hat jeder Hase zwei“)“, heißt es in der Ankündigung.

Nach der Dombesichtigung treffen sich die Teilnehmer der Tour im Restaurant „ Libori Eck“ zum Mittagessen. Um 14 Uhr beginnt die Führung im Museum „Ars Sacrale“. Vor zehn Jahren erfüllte sich der Künstler Bernd Cassau mit diesem Museum einen Jugendtraum. Bei den Exponaten handelt es sich vornehmlich um liturgische Geräte, die er zum Teil schon in jungen Jahren gesammelt hatte. Neben altehrwürdigen Stücken aus fünf Jahrhunderten, die bis in die Zeit der Spätgotik zurückreichen, sind auch eigene Arbeiten des Künstlers und zudem seiner Familie zu sehen.

Die Einnahmen dieses Museums kommen regelmäßig einer Schule für Blinde zugute, so die Pressemitteilung der Pfarrgemeinde weiter.

Die Kosten für die Fahrt und Führungen betragen 25 Euro und sollten bis zum 19. März auf das Konto der Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist bei der Kreissparkasse, Konto DE 88 4035 1060 0001 552116, eingezahlt werden.

Die Kosten für das Mittagessen sind nicht im Fahrpreis enthalten. Anmeldungen sind bis zum 19. März im Pfarrbüro unter Telefon 9 31 90 oder bei Ursula Hagelschur, Telefon 16 98, möglich.