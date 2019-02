Jule Woltering absolviert derzeit eine Fortbildung zur Theaterpädagogin in Münster. Für ihr Abschlussprojekt sucht sie Teilnehmer, die in der Kulturwerkstatt an 13 Terminen an einem Kurs unter dem Motto „Theaterwerkstatt – mal was anderes“ teilnehmen möchten. Mit Hilfe verschiedener Theatermethoden werden die Teilnehmer gemeinsam Ideen, Szenen und Darstellungsmethoden entwickeln und abschließend in Form einer Collage aufführen. Das Projekt beginnt am 13. März (Mittwoch) von 19 bis 21 Uhr in der Kulturwerkstatt an der Bahnhofstraße. Der erste Termin ist kostenlos, teilt Jule Woltering weiter mit. Teilnehmen können Anfänger und Fortgeschrittene ab 18 Jahren. Die Kosten betragen drei Euro pro Abend. Weitere Informationen und Anmeldung bei Jule Woltering, Telefon 01 79/7 42 39 57, E-Mail: juleswo@web.de.