Begreifen, Tasten, Fühlen, Klatschen, Streicheln – vielfältig sind die Sinneserfahrungen über Hände. Diese Möglichkeiten nahmen Schülerinnen des Caritas-Fachseminars für Altenpflege in Münster auf, um einen Gottesdienst für Menschen mit demenzieller Veränderung zu gestalten. „Geborgen in Gottes Hand“ – lautete dessen Thema.

Michelle Elpers, Hanna Leuderalbert, Svenja Pinkhaus und Heike Sieg-Hövelmann knüpften dabei an „handfeste“ Erfahrungen an, um die Menschen im Seniorenzentrum Edith-Stein-Haus spirituell zu erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas .

Ausgehend vom Psalm 139,5 „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir“ schenkten sie den Bewohnern selbst gefertigte Säckchen, die erfühlt werden konnten, schufen eine Gipsfigur für den Altar und bezogen sich mit einem Bild auf Dürers Gemälde der betenden Hände.

Lieder nahmen das Thema ebenso auf wie Mitmach-Aktionen, bei denen sich die Gottesdienstbesucher zum Beispiel gegenseitig die Hände reichen konnten. So gelang es den Schülerinnen auszudrücken, dass gerade alte und kranke Menschen in besonderer Weise „gehalten“ werden müssen.