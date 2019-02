Aufatmen können alle Eltern, die ab dem kommenden Schuljahr für ihre Kinder einen Platz in der außerschulischen Betreuung in der Borndal- oder Johannes-Grundschule benötigen: „Wir werden alles in Bewegung setzen mit dem Ziel, genügend Betreuungsplätze zur Verfügung zu stellen“, kündigt Bürgermeister Jochen Paus auf Anfrage an. Denn: Im laufenden Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2019/2020 erhielten einige Eltern eine Absage. Doch nun wird alles unternommen, um den Müttern und Vätern, egal ob berufstätig oder nicht, zu helfen.

Falls nicht genügend Räumlichkeiten im Bestand der beiden Grundschulen gefunden werden, sollen Container im Bereich der Johannes-Grundschule aufgestellt werden, erläutert Jochen Paus. Doch zunächst soll das endgültige Anmeldeverhalten der Eltern abgewartet werden. In einem Container in sogenannter Modulbauweise wäre Platz für maximal 25 Kinder.

Eine zusätzliche Gruppe wird auf jeden Fall in der ehemaligen Hausmeister-Wohnung an der Johannes-Grundschule eingerichtet. Zudem können die Räume des OGS-Büros (Leitung Tanja Heimann ) ab dem neuen Schuljahr mitgenutzt werden. Tanja Heimann zieht dann in die Ludgeri-Hauptschule.

Die Variante Container wird nun mit Hochdruck vorangetrieben, um im Falle eines Falles reagieren zu können, sagt Jochen Paus. Schließlich sollen die Eltern nicht im Stich gelassen werden. „Wir bereiten alles vor.“

Die aktuellen Zahlen in puncto außerschulischer Betreuung sehen aktuell wie folgt aus: Die Johannes-Grundschule wird derzeit von 264 Mädchen und Jungen besucht. Die Bis-Mittag-Betreuung (11.30 bis 13.30 Uhr) nehmen 55 Kinder in Anspruch. Im Offenen Ganztag (montags bis donnerstags von 11.30 bis 16 Uhr, freitags 11.30 bis 15 Uhr) werden in diesem Schuljahr 118 Kinder betreut.

Zur Borndalschule gehen 161 Mädchen und Jungen. Davon sind 35 bei der Bis-Mittag-Betreuung angemeldet. Den Offenen Ganztag besuchen 72 Kinder.