Wer sich über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informieren möchte, der sollte sich den 29. und 30. März (Freitag/Samstag) notieren. An beiden Tagen findet jeweils von 9 bis 16 Uhr die erste Ausbildungsbörse der Werbegemeinschaft statt – und zwar in den Räumlichkeiten der Firma Auto Krause , Siemensstraße 2, in Altenberge. Bislang haben sich 30 Ausbildungsbetriebe angemeldet – von Versicherungs-Unternehmen über Handwerksbetriebe bis zur Polizei. Auch das Hermann-Emanuel-Berufskolleg des Kreises Steinfurt ist dabei. Bernhard Bäumer (r.), Vorsitzender der Werbegemeinschaft, hofft auf weitere Teilnehmer – ebenso seine Mitstreiter (v.l.) Jörg Leichert, Dominik Bertling, Markus Krause, Carsten Börger, Sebastian Nebel und Norbert Fieke. Wer sich mit einem Stand an der Ausbildungsbörse beteiligen möchte, kann sich in der Gemeindeverwaltung bei Sebastian Nebel, Telefon 0 25 05/82 27, melden. Die Teilnahme ist kostenlos.