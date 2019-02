Zum Schluss geht es noch einmal richtig rund: Am 2. März (Samstag) feiert die Kolpingsfamilie als grandiosen Schlusspunkt einer närrischen Session ihr Karnevalsfest im Vereinslokal Stüer an der Laerstraße. Die Vorbereitungen des Festausschusses unter dem Motto „Kolping allein in New York“ laufen auf Hochtouren.

Als Confrencier wird Allrounder Jens Dudkowiak wieder gekonnt launig mit Witz und Charme durch das vielseitige Programm mit dem Einzug des Festausschusses, mit Showeinlagen, Büttenreden und schmissigen Tanzdarbietungen führen.

Eingeladen sind neben vielen Gästen auch die Nachbarvereine, allen voran der Elferrat der KG St. Johannes mit Gefolge samt Tanzgarde und Tanzmariechen. Die „Choreofeen“ dürfen beim Kolpingkarneval ebenfalls nicht fehlen. Auch die Newcomer „Philipp und Jones“ werden in diesem Jahr das Publikum in ihren Bann ziehen.

Als krönender Abschluss wird wie jedes Jahr die Tanzgruppe der Kolpingfrauen das Publikum mit ihrem Tanz – wie immer als Premiere – begeistern. Mit ihrer fantasievollen Interpretation des Mottos wollen die zehn Tänzerinnen das Publikum in ihren Bann ziehen und den Saal zum Toben bringen, versprechen die Organisatoren des Abends.

DJ Dirk Ahlers sorgt für den passenden karnevalistischen Rahmen mit Liedern zum Schunkeln und Singen. Beim Tanz für alle wird Dirk Ahlers in bewährter Weise ein breites Musikrepertoire präsentieren.

Der Kolpingkarneval ist für das gesamte närrische Volk ein Muss und Höhepunkt des Altenberger Karnevals , um noch einmal richtig abzufeiern. Beginn des närrischen Treibens ist um 20.11 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro.