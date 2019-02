Närrische Szene am Siedepunkt

Der olle Riese wird geweint haben. Lachtränen natürlich. Schließlich waren es seine „Kinder“, die Grinkenschmidter Schützen, die am Samstagabend für Stunden Altenberges närrische Szene am Sieden hielten. Nun sind die Grinkenschmidter Grünröcke, die sich zu ihren Auftritten im Karneval ja erst einmal bunt verpuppen müssen, bekanntlich das „janze Jahr jeck“. Ihre Feste, egal aus welchem Grund auch immer gefeiert wird, enden immer feucht und fröhlich.

Als Motto hatten sich die Grinkenschmidter die sonntägliche TV-Sendung „Fernseh-Garten“ vorgenommen. Zum Glück nicht mit deren Moderatorin, der „Kiwi“-Kiewel, sondern mit der umwerfenden Jasmin Deitmer . Eine Ulknudel „par excellence“. Sie war es, die – “ neben Moderator Markus Geuker (dieses mal nicht als „Eigelb“, sondern ganz im Konfetti-Look) die Stars dem närrischen Publikum im Saal Bornemann präsentierte. Und was für Stars?

Zuerst einmal den Fürsten der Session: Prinz Leppi I., (Thomas Lepping), der seine Antrittsrede aus Suppenbuchstaben zusammengesetzt haben musste. Buchstaben, die dann Bröckchen für Bröckchen heraus stotterten. Tolle Nummer! Nur übertroffen von Sängerin Annika Engelke. Eine wahre Inkarnation der einstigen Kölner Bühnengröße Trude Herr.

Natürlich führten die Grinkenschmidter auch ihren ganzen Stolz, die „ChoreoKids“ ins bunte Licht. Genauso wie wenig später die „ChoreoFeen“.

Noch etwas zu früher: „Heini aus dem Münsterland (Andreas Wollschläger) in der Bütt hatte beim Griff in die Witzekisten auch diverse mal die aus seiner Jugend erwischt. Was soll‘s? Die Leute lachten sich knubbelig.

Ein anderer, Frank Zurborn aus Hohenhorst, als „Grinkenschmidter Bote“ bewies dann tiefe Reporter-Einblicke in das Privatleben von so manchem Anwesenden. Hui!

Orden gab es reichlich. Für Exprinz Manuel (Manuel Krass), den man kurzerhand für seinen Auftritt als Sternekoch Nelson rabenschwarz geschminkt hatte, wie auch für den „Mann des Jahres“, Daniel Hemker, bekannt und beliebt auch als Büttenredner „Carl Kiepenkerl“.

Das Restprogramm füllten die Gäste. Wie das Tanzmariechen Anne Everding, im Tross der St. Johannes-Größen. Das immer noch ansehnliche Tanzcorps „Die Entruper Buben“ und nicht zuletzt die exklusive Tanzgruppe der „Kolping“-Fauen. Hätte der Gesellenvater aus Köln die zu Lebzeiten gekannt, wäre er sicherlich nimmer so fromm geblieben.die