Wieder Einstieg ins Geschäft mit Containern

Containerverkehre gelten als Rückgrat globaler Lieferketten. In den europäischen Seehäfen landen fast alle Stückgüter per Container an. Im Hinterland-Verkehr zählen dabei vor allem Flexibilität und Schnelligkeit. „In der Kombination von Straße und Schiene sind Container-Chassis ein wichtiger Teil der Lösung“, erklärt Andreas Schmitz , Vorstandsvorsitzender der Schmitz Cargobull AG. „Deshalb nehmen wir Sattelcontainerfahrgestelle S.CF wieder in unser Programm auf.“ Entwickelt von Schmitz Cargobull startet in diesem Jahr die Auftragsfertigung mit drei Standard-Containerfahrgestellen der S.CF-Reihe beim türkischen Partner Koluman Otomotiv Endüstri in Mersin.

Aktuelle Daten unterstreichen, dass der Container auch in Zukunft im weltweiten Warentransport eine wichtige Funktion besitzt: 38 Millionen Container sind weltweit in Umlauf. Den größten deutschen Seehafen Hamburg erreichen oder verlassen 98 Prozent aller Stückgüter per Container. Und der aktuelle Containerumschlag-Index des RWI/ISL (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik) hat im Oktober 2018 mit 134,6 Punkten den Höchststand erreicht. „In diesem Umfeld und dem Wunsch unserer Kunden folgend, haben wir entschieden, die Sattelcontainer-Fahrgestelle wieder in unser Produktprogramm aufzunehmen“, sagt Andreas Schmitz in einer Pressemitteilung weiter.

Im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 war die Nachfrage nach Container-Chassis massiv eingebrochen. Schmitz Cargobull hatte die Fertigung wegen enormer Überkapazitäten im Markt eingestellt. „Mittlerweile hat sich die Nachfrage erholt. Wir sehen ein jährliches Marktvolumen zwischen 9000 und 12 000 Fahrzeugen im Jahr“, so Vertriebsvorstand Boris Billich.

„Die wichtigsten Zielmärkte sind Deutschland, die Niederlande, Belgien und Skandinavien. Die Fahrzeuge sind jedoch überall erhältlich. Vertrieb, Konfiguration und Kundendienst werden komplett über die Schmitz Cargobull Organisation abgebildet“, erläutert Boris Billich.

„Die Forschung und Entwicklung der neuen Containerchassis läuft bei Schmitz Cargobull. Für die Fertigung haben wir mit Koluman Otomotiv Endüstri einen kompetenten Partner gefunden und einen Kooperationsvertrag geschlossen“, berichtet Vorstandsvorsitzender Andreas Schmitz. Das Produktionsvolumen soll bis 2021 jährlich 1000 Einheiten erreichen.