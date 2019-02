Tatverdächtiger verschwunden

Der 20-jährige Angeklagte aus Altenberge ist verschwunden. Seit Sonntag hat seine Freundin keinen Kontakt mehr zu ihm, sein Handy ist ausgeschaltet. Auch eine kurzfristig eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Dabei sollte sich der Altenberger von Montag an vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster zusammen mit einem 22-jährigen Mann aus Münster und einem 25-jährigen Bocholter wegen schweren Raubes in Mittäterschaft in zwei Fällen verantworten. Während der 22-jährige Münsteraner wegen einer Verurteilung in einer anderen Gelegenheit bereits hinter Gittern ist, befindet sich der Bocholter noch auf freiem Fuß. Ein vierter Tatverdächtiger, ein 24-Jähriger aus Münster, ist derzeit noch flüchtig.

Den vier Männern wird vorgeworfen, im November 2017 in Münster auf einen jungen Mann eingetreten und eingeschlagen haben – auch mit Tritten ins Gesicht. Nachdem sie ihm sein Portemonnaie und das Handy wegnahmen, zwangen sie ihn später zudem zur Übergabe seiner EC-Karte inklusive PIN.

Im Vorfeld des Prozesses hatte der Altenberger gegen die beiden Mitangeklagten ausgepackt – und offenbar Angst vor ihnen geäußert. Damit, dass der als zuverlässig geltende Angeklagte nicht zum ersten Termin erscheinen würde, hatten jedoch weder die Jugendgerichtshilfe noch die sachverständige Psychologin oder sein Strafverteidiger gerechnet.

Doch damit nicht genug: Der Altenberger und der 22-jährige Münsteraner müssen sich außerdem in einer anderen Sache vor Gericht verantworten. Zusammen sollen sie am 25. Juli 2017 nachts in Münster zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und Bargeld in Höhe von insgesamt 226 Euro erbeutet haben. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet auf Diebstahl in besonders schwerem Fall in Mittäterschaft: Während der 22-Jährige die Automaten aufbrach, habe der Altenberger Schmiere gestanden. Weil sich der 22-Jährige gegen die Festnahme durch Polizeibeamte drei Tage später körperlich wehrte, wurde er zudem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt.

Das Gericht verband diese beiden Strafsachen miteinander und unterbrach anschließend die Hauptverhandlung. Bis zum nächsten Verhandlungstermin am Donnerstag (28. Februar) besteht die Hoffnung, den Altenberger zu finden.