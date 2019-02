Die Befürchtungen vieler Altenberger haben sich nicht bewahrheitet. Die Dorfmitte wird nicht zum kulinarischen Niemannsland. Nach der plötzlichen Schließung des Pizzeria Etcetera (diese Zeitung berichtete ausführlich) ist Immobilienbesitzer Thomas Pelster innerhalb kürzester Zeit gelungen, einen neuen Betreiber für die altbekannte Lokalität zu finden: Musti Gashi .

Der neue Pächter bezeichnet sich selbst als „erfahrenen Gastronomen“. Er will die Altenberger mit einem leicht geänderten Namen und einem moderat angepassten Konzept überzeugen. So heißt das alte Etcetera jetzt „Tapas und Restaurant Etcetera 1 bei Musti“.

Wie es der Name sagt, wird die italienisch dominierte Küche mit spanischen Vorspeisen komplettiert. Musti Gashi, bislang mehr im Raum Münster gastronomisch unterwegs, möchte dabei Fleisch, Fisch, Salat, Nudeln und Pizza „zu einem ehrlichen Preis“, der auch für junge Familien mit Kindern erschwinglich ist, anbieten.

Thomas Pelster ist natürlich froh, dass schon nach wenigen Wochen wieder Leben einkehrt in seine Gaststätte. „Die Verhandlungen waren schnell erledigt“, so der Eigner der Immobilie an der Kirchstraße.

Die Zahl 1 steht aus gutem Grund hinter dem Etcetera. „Wir werden in naher Zukunft ein Etcetera 2 in Kamen eröffnen“, verspricht Musti Gashi.

Das Team um den neuen Pächter steckt derweil mitten in den Vorbereitungen für den großen Tag. Das ist der kommende Freitag (1. März), an dem das Etcetera in Altenberge seine Neueröffnung feiern wird. Entsprechende Flyer, in dem Musti Gashi das Ereignis ankündigt, sind bereits im Dorf seit einigen Tagen schon unterwegs.