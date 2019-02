„Wo Jecken noch jecker sind“

Nun ist die lange Karnevalssession fast schon zu Ende, da trumpfen Altenberges kfd-Frauen mit einem herrlichen Potpourrie skurrilster Einfälle auf. So wurde ihr großer Auftritt am Weiberfastnachtsmorgen genau das, was die Damen sich als Motto ausgesucht hatten: Ladies first!

Foto: Dieter Klein