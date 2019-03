So macht Karneval Spaß

Altenberge -

Als Vampir verkleidet in einem prächtigen roten Umhang heizte der Schulleiter der Johannesschule Hauke Rosenow, die Karnevalsstimmung so richtig an. Am Freitag standen „Helau und Alaaf“ auf dem Lehrplan. Auch die Lehrer passten sich der Kostümierung an.