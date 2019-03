„Dollar-Orden“ für die Akteure

Zu einer der letzten Karnevalssitzungen der langen Session trafen sich Altenberges Kolpingsfamilien mit ihren närrischen Freunden am Samstagabend bei Stüer. Dem gewählten Thema „Amerika“ angepasst, hatte sich vor allem die unverwüstliche hanseatische „Quasselstrippe“ Jens Dudkowiak.

Ein Mann, der schier alle Probleme samt „Gräten“ schluckt. Ob ein Programmpunkt ausfällt, sich verspätet, ob hinten im Saal auch „laut gequasselt“ wird, oder ob geladene Gäste ohne Entschuldigung einfach weggeblieben sind, Jens Dudkowiak schüttelt das ab, wie ein Hund seine Flöhe.

Damenbegleitung

Am Samstag freute er sich. Neben etlichen Delegationen befreundeter Karnevalsgesellschaften, war die in Altenberge dominierende Karnevalsgesellschaft, die der St.-Johannes-Schützen, wieder mit ihrem amtierenden Prinz Stefan samt Hofstaat, der Tanzgarde „Berggeister“ und charmanter Damenbegleitung angereist.

Besonders begrüßt und mit dem „Dollar-Orden“ der Kolpingsfamilien ausgezeichnet: Ihr Vorsitzender Paul Westermann („So feiern wir schon seit 70 Jahren“) neben Vizebürgermeister Manfred Leuker. Von Anfang an auch im Publikum: die attraktiven Damen der eigenen Tanzgruppe, die in diesem Jahr schon mit vielen Auftritten begeistert hatte. An diesem Abend stellten sie mit ihrem Show-Tanz das schillernde Finale.

Buntes Karnevalssitzung der Altenberger Kolpingsfamilie 1/19 Als letzte große Karnevalssitzung der Session feierten die Altenberger Kolpingsfamilien am Samstagabend im Saal Stüer. Wie üblich mit viel Besuch aus den Reihen der übrigen Altenberger Karnevalsgesellschaften. Allen voran: die KG St. Johannes mit ihren bezaubernden „Berggeistern“. Aber auch der geballte Charme der tanzenden Kolpingfrauen begeisterte die Gäste. Foto: Dieter Klein

„Ladies and Gentlemen“ begrüßte Jens Dudkowiak seine Gäste, immer wieder formvollendet. Bedankte sich bei den Akteuren, wie dem Duo „Jonas & Phillip“ für deren akustischen und manchmal derben Ausflug ins Trucker-Milieu. Stellte jedes Mädchen der Berggeister-Garde, wie auch die zauberhaften „Choreofeen“ der Gesellschaft Grinkenschmidt einzeln vor.

Mexikaner

Mit den „Resten“ seines eigenen Elferrates, einer kleinen Gruppe Mexikaner, die mit einem fröhlichen „Fiesta Mexicana“ die Bühne stürmten, ging der Hanseat ganz im Stil des amerikanischen Präsidenten „Donald (Duck) Trump um: „Verschwindet sofort hinter die Mauer. (Sprich: Theke!). Prinz Stefan warf Jens Dudkowiak eine Rolle Toilettenpapier („Eine Prinzenrolle“) zu. Die anschließende gemeinsame Karnevalsparty mit Akteuren und Freunden bewies: Ohne die „Kodderschnauze“ aus dem hohen Norden gäbe es keinen Kolping-Karneval in Altenberge. Zumindest nicht in dieser verbindlich burschikosen Art und Weise.