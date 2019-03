Von Land zu Land wandert in 24 Stunden das Gebet rund um die Erde und verbindet Frauen aus rund 120 Ländern. Das passiert immer am ersten Freitag im März.

Zum Weltgebetstag 2019 waren die Frauen der evangelischen Christusgemeinde Ausrichter des Ereignisses. Das Motto lautete „Kommt alles ist bereit“. Ausgesucht wurde die Liturgie von Frauen aus Slowenien, die in diesem Jahr Ideen für die Gestaltung gesammelt haben.

Slowenische Rezepte

Nach dem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst, zu dem Pfarrerin Janine Hühne zahlreiche Frauen begrüßen konnte, setzten sich alle Teilnehmerinnen noch im Gemeindesaal zusammen.

Dort durfte geschlemmt werden. Evangelische und katholische Frauen hatten gemeinsam fleißig gebacken. Dabei hatten sie sich an slowenische Rezepte gehalten. Die Teilnehmerinnen probierten gerne, was Frauen in Slowenien sich üblicherweise gerne schmecken lassen.