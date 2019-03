Popcorn und Eiskonfekt – das darf in keinem Kino fehlen. Am Freitag zog Popcornduft durch den Pfarrsaal der katholischen Kirchengemeinde. Eingeladen zur ersten langen Filmnacht waren die Jugendlichen aus der Gemeinde.

„Wir haben zusammen in einem Workshop überlegt, was Jugendliche sich in unserer Gemeinde wünschen. Dabei sind zahlreiche Ideen auf den Tisch gekommen“, erzählte Petra Kintrup. Zusammen mit Petra Drees und Lisa Lenfort hatte sie die Kinonacht organisiert, unterstützt von mehreren Eltern.

Chips und Süßigkeiten

„The Greatest Showman“ ist ein Musicalfilm über das Leben von P.T. Barnum, der in den USA als Pionier der Zirkuswelt gilt. Viel Musik und prächtig bunte Szenen aus einem Zirkusprogramm machen einen großen Teil des Films aus, der zuerst gezeigt wurde.

Vorher versorgten sich die Jugendlichen mit den üblichen Getränken, die man in einem Kino meistens mit in den Saal nimmt. Chips und Süßigkeiten gab es ebenfalls zu absolut zivilen Preisen oder ganz umsonst.

Nach dem Eiskonfekt in der Pause ging es mit dem zweiten Film weiter. Mit „Skyscraper“ kam ein echtes Kontrastprogramm zum Musicalgenre auf die Leinwand. Action pur, war die Devise. Nichts für schwache Nerven und auch nichts für Personen, die höher als im dritten Stock wohnen. Denn eventuell würden sie danach einen Wohnungswechsel erwägen.