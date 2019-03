Angefangen hat es 2010 im Saal Bornemann. „Schöne gepflegte Markenkleidung mit Stil präsentiert, das habe ich persönlich auf den von mir besuchten Kleidermärkten einfach vermisst. Wühlen und stöbern, das ist ein Kauferlebnis“, sagt sie.

Gepflegt, in angenehmer Atmosphäre sich mit Freundinnen oder Bekannten zu einen Einkaufsbummel zu verabreden ist einfach schön“, erklärt Werner die Idee, die hinter dem Konzept der Secondhandkleider-Messe steckt. Mit dem Konzept landete die Altenbergerin punktgenau und das nicht nur bei den Kunden, sondern ebenso bei den Ausstellern.

Der Andrang der Besucher ist seit acht Jahren ungebrochen. Lang und länger wird die Liste auf der sich Aussteller, in der Hoffnung auf einen Standplatz eintragen. Um der Nachfrage gerecht zu werden, wechseln auf den 81 Standplätzen die Anbieter bei jedem Messetag. Als einen Pluspunkt sehen dieses auch die jährlich immer mehr werdenden Besucher.

Auf der Suche nach Kleidung, die einen individuellen Stil ermöglicht und sich von der breiten Masse abhebt, bummeln Interessierte aller Altersklassen an den drei Ausstellungstagen durch die Gooiker Halle. „Vor allem junge Kundinnen, wollen sich bei der ausgesuchten Kleidung individuell eindecken und sich gleichzeitig auch gegen den Wegwerftrend positionieren“, ist Ramona Werner aus ihrer Erfahrung überzeugt.

Mittlerweile ist aus diesem Secondhand-Kleidermarkt eine so umfangreiche Verkaufsaktion geworden, die ohne Unterstützung der Gemeindeverwaltung, dem DRK , der Jugend- und Freiwilligen Feuerwehr Altenberge gar nicht mehr zu stemmen wäre. Als Anerkennung für die Unterstützung fließt der Einnahmenüberschuss im Frühjahr als Spende in die Vereinskasse der Jugendfeuerwehr und im Herbst in die des DRK Altenberge.

Neu wird in diesem Jahr sein, dass die Messe bereits am Freitag (8. März) mit einem Shoppingangebot von 18 bis 22 Uhr startet. Für die Aussteller, die unter anderem auch aus Dortmund, Gronau, Rheine und dem Umkreis von Münster kommen, öffnen sich die Türen der Gooiker Halle bereits einen Tag zuvor, damit sie sich auf die Messe optimal vorbereiten können.

Ramona Werner hat eine Überraschung für die Aussteller parat. Sie will dabei allen Ausstellern deutlich machen, wie vielfältig die Gemeinde und Geschäftswelt von Altenberge aufgestellt ist und sich das Kommen für alle lohnt.

Am Samstag (9. März) ist der Markt von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag (10. März) von 13 bis 17 Uhr geöffnet.