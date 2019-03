Als Vorgruppe verpflichtete „Glam Jam“ für dieses Mal „Running Deep“, eine Deep-Purple-Tribute-Formation aus dem nahen Gronau. „Glam Jam“ selbst hat für den Abend wieder einige neue Stücke einstudiert.

Der Kartenvorverkauf für die Rocknacht startet am morgigen Aschermittwoch (6. März). Tickets gibt es in der Bücherei Janning, im Mixed und im Sorglos-Kaffee zum Preis von zwölf Euro. Sollten noch welche für die Abendkasse übrig bleiben – was durchaus keine Selbstverständlich ist – werden sie dort 15 Euro kosten.