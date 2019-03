Altenberge -

German-Award-Preisträgerin Izi Onslow, der neue Star am Boogie-Himmel, ist am 28. März (Donnerstag) ab 20 Uhr erneut Gast in der Konzertreihe „I love Boogie“ im Saal Bornemann. Wer die Künst lerin Onslow au f der Bühne erlebt, spürt die besondere Sensibilität und Feinheit ihres musikalischen Ausdrucks.