Willkommen sind die Boten, die den Frieden verkünden. Der Kinderchor lädt alle Menschen, besonders Familien mit Kindern, zu einem musikalischen Friedensgebet am 15. März (Freitag), um 18 Uhr in die katholische Kirche ein.

Dort singen und beten die Kinder mit dem Ökumenischen Chor und der Gemeinde für den Frieden in der Welt und zu Hause.

In diesem Gottesdienst werden zwei besondere Gäste dabei sein: Der Geistliche Beirat des Diözesanverbandes der „pueri cantores“, Clemens Lübbers, der das Gebet leiten wird, und die besonders gestaltete Friedenskerze dieser Chöre, die zu jedem Friedensgebet eines Chores durch das ganze Bistum weitergegeben wird.

Der Chorverband „pueri cantores“ ist ein weltweiter Zusammenschluss singender Kinder und Jugendlicher, auf dessen Chortreffen das Friedensgebet immer ein Hauptbestandteil ist. Eine der Aufgabe der Chöre ist das musikalische Beten für den Frieden auch in den Gemeinden vor Ort.

Außerdem singt der Ökumenische Chor Altenberge in den Gottesdiensten der evangelischen Gemeinde Nordwalde/Altenberge mit Prädikant Heiko Filthuth am Sonntag, (10. März) um 9 Uhr in Nordwalde und um 10.30 Uhr in Altenberge. Der Chor wird mit mehrstimmigen Gesängen und Instrumenten, unter anderem mit Gesängen aus Taizé, die musikalische Gestaltung und auch die Begleitung des Gemeindegesanges.