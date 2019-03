Die ersten 50 Besucher des Second-Hand-Kleidermarktes „Von Frau zu Frau“ brauchten am Freitag in der Gooiker-Halle keinen Eintritt zu bezahlen. Anlass war das erstmalige Shoppingangebot freitags von 18 bis 22 Uhr. „Es wurde wirklich sehr gut angenommen“, freute sich Ramona Werner , Initiatorin des Kleidermarktes. Also werde das Abendshopping im Herbst wiederholt.

Auch die 81 Aussteller am Freitag profitierten. Sie bekamen eine Tüte mit Verzehrgutscheinen, Gutscheinen für kosmetische Behandlungen und Pröbchen, gespendet von acht Altenberger Unternehmen.

Foto: Sigrid Terstegge

Das Angebot auf der Kleidermesse ließ eigentlich kaum Wünsche offen. Gute Markenware, normale Blusen, Pullover, Jeans, aber auch ausgefallene Einzelstücke, Schals, Schuhe, Schmuck, Handtaschen und festliche Kleidung gab es an den Ständen. So kann man ganz besonders gut das Partykleid für den runden Geburtstag oder ein Festkleid zur Hochzeitsfeier der Nachbarin für kleines Geld erstehen.

Brautecke

Eine Brautecke war liebevoll um das Prachtkleid herum gestaltet worden. Der Schriftzug „Just Married“ für das Hochzeitsauto wie auch der Tortenschmuck konnten erworben werden. Daneben gleich ein Lebensberatungsbuch. Wer weiß, wofür es nach einigen Jahren Ehe gut ist.

Nach acht Jahren ist der niveauvolle Kleidermarkt wirklich gut angenommen. „Bis morgen dann“, meint eine Kundin zu Werner beim Verlassen der Halle. „Die meisten kommen wirklich an allen Tagen wieder“, erläutert Ramona Werner. Das liege auch daran, dass die Aussteller jeden Tag wechseln. Es lassen sich immer neue Schnäppchen machen.

Foto: Sigrid Terstegge

Die Kundinnen sind von der Altersstruktur her ein guter Mix. „Es freut mich, wenn sowohl junge, als auch ältere Frauen hier fündig werden“, betont Werner. Außerdem achte sie bei der Auswahl der Aussteller darauf, dass auch größere Größen bedient werden können. Schließlich habe nicht jede Frau die Figur einer zarten Elfe, meint Werner mit einem zwinkernden Blick auf sich selbst.

Nächster Termin

Die Termine für den Kleidermarkt im Herbst stehen bereits fest. Los geht es am 8. November (Freitag). Samstag und Sonntag folgen. Dann wird es rund um die Gooiker Halle wieder schwierig, einen Parkplatz zu finden, denn die Besucherinnen kommen wirklich aus dem größeren Umkreis und nicht nur aus dem Kreis Steinfurt. Männer dürfen übrigens auch mit in die Halle. Jemand muss ja die vollen Tüten schleppen, mit denen die meisten Frauen den Besuch abschließen.