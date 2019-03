Der Circus Althoff aus Greitz in Thüringen gastiert von Donnerstag bis Sonntag (14. bis 17. März) vor dem Parkplatz am Sportgelände Großer Berg. Die Vorführungen beginnen donnerstags bis samstags jeweils um 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr. Der Eintritt beträgt 16 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder. Jeweils zwei Euro günstiger sind die Plätze im hinteren Bereich. „Wir sind zum ersten Mal in Altenberge“, sagt Patrizia Althoff, die zur achten Generation der Zirkusfamilie gehört. An dem Programm sind acht Personen beteiligt. Zu sehen sind neben Akrobatik-Vorführungen auch verschiedene Tier-Dressuren – und zwar mit Tauben und Ziegen, kündigt Patrizia Althoff an.