Nach einem Raub, der sich am Mittwochnachmittag ereignet hat, ermittelt die Polizei. Um kurz vor 16 Uhr war ein 33-jähriger Mann an der Nordwalder Straße aufgefallen. Der Marokkaner begab sich dort auf ein Privatgrundstück, um sich offenbar vor einigen Verfolgern zu verstecken. Zeugen bemerkten dies und verständigten die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten vermutlich drei Täter den 33-Jährigen attackiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass die Beschuldigten den 33-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihm einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Portmonee entwendet haben. Der Tatort war möglicherweise an der Bahnhofstraße. Die drei nach Polizeiangaben südländischen Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Zwei waren 25 bis 30 und der dritte etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer trug eine bordeauxfarbene Trainingshose, weiße Schuhe und eine schwarze Jacke mit Kapuze. Der zweite Mann trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, eine schwarze Jacke und ein schwarzes Cappy mit Emblem. Der dritte Mann war etwa 1,80 Meter groß, trug eine Jogginghose und eine schwarze Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln. Die Polizei bitte um Hinweise unter Telefon 0 25 71/9 28 44 55.