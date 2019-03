Die Kulturwerkstatt und der Kulturring präsentieren am Freitag (22. März) ab 20 Uhr „Solo zu zweit“ mit Brieden & Waschk. „Musikkabarett vom Feinsten“, versprechen die Veranstalter.

Was macht man, wenn man eigentlich alleine eine tolle Show auf die Bühne bringen möchte, sich aber ständig mit einem Duopartner herumärgern muss? Wer kümmert sich um Künstler, die Angst vor Mikrofonen haben? Wer ist der schlechteste Filmkomponist Hollywoods? Was ziehe ich auf der Bühne an? All diese Fragen werden in „Solo zu zweit“ beantwortet. Dabei schlüpfen Brieden & Waschk in zahlreiche Rollen, um den Zuschauern den musikalischen Alltag in Schulen, (Blas-)Orchestern oder Modelagenturen näherzubringen. Karten gibt es bei Bücher Janning und im Bioladen im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro (Abendkasse zwölf Euro). Eine Reservierung ist auch per E-Mail an info@kulturwerkstatt-altenberge.de möglich.