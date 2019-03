Die Kirchengemeinde lädt am Sonntag (17. März) zum Konzert in der Fastenzeit ein. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist. Der Klarinettist Andreas Hermanski, der Violinist Johannes Gehring und der Pianist Dmitri Gregoriev werden zu Gast sein. Das junge und erfolgreiche Trio präsentiert Werke des 20. Jahrhunderts von Francis Poulenc und Bela Bartok . Der Eintritt ist frei. Am Ausgang bitten die Organisatoren um eine Spende zur Finanzierung der Konzerte in St. Johannes Baptist.