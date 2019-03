Gegen 3.01 Uhr am Dienstagmorgen bekam die Netzleitstelle in Arnsberg Kenntnis von einem Ausfall von 15 Ortsnetzstationen in Altenberge. Mehrere hundert Haushalte waren ohne Strom, darunter weite Teile der Innenstadt.

Bereits gegen 3.25 Uhr waren aber die meisten Haushalte wieder an den Strom angeschlossen. 150 Haushalte mussten sich etwas länger gedulden. Gegen 6.20 Uhr hatten aber alle Altenberger wieder Stromzugang, wie Ingrid Meering von Westnetz auf WN-Anfrage erklärt.

Grund für den Stromausfall sei eine Kabelstörung gewesen. Derzeit wird versucht, den Fehler noch genau zu lokalisieren.