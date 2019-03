Am Sonntag (24. März) öffnet die Musikschule von 15 bis 18 Uhr ihre Türen. Alle Interessierten sind eingeladen, einen schönen Nachmittag rund um das Thema Musik zu verbringen. Neben abwechslungsreichen Aufführungen werden viele Fachlehrer Rede und Antwort stehen und die Möglichkeit bieten, sich über die jeweiligen Instrumente zu informieren. Kaffee und Kuchen gehören auch zum Angebot und ein kleines Musikquiz lockt mit schönen Preisen. Die Organisatoren freuen sich auf viele musikinteressierte Besucher aller Altersgruppen, die sich auf dem Weg in den Probenraum in der Borndal-Grundschule machen.