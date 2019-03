Thomas Brieden und Winfried James Waschk sind nicht nur hervorragende Musik-Kabarettisten, sondern im wahren Leben auch Lehrer. Naheliegend, dass das Thema Schule am Freitagabend in der Kulturwerkstatt eines ihrer Themen sein musste.

Die Beiden gastierten dort zum wiederholten Mal vor vollem Haus, diesmal war der Kulturring Mitveranstalter. Im Gepäck hatten die Comedians ihr neues Programm „Solo zu Zweit“. „Schulmäßig“ ging’s gleich los, als die hervorragenden Instrumentalisten neue „Pausengong-Melodien“ erfanden. „Mit Klischees würden wir nie spielen“, betonten sie und komponierten für die Gymnasien eine militärische Sequenz mit entsprechendem Text. In dieser Schulform ist, das versteht jeder, viel Disziplin und Fleiß erforderlich. Für die Hauptschulgongs zogen sie orientalische Klänge aus dem Ärmel. Wie gut, dass sie niemals mit Klischees arbeiten, doch was wäre Kabarett ohne den Anspruch, in parodistischer und witziger Weise ein Stück Realität abzubilden?

Der Musiklehrer-Sketch war klasse. Ein gelangweilter, in der Nase bohrender Schüler sollte für’s Klavierspielen sensibilisiert werden. Der Lehrer, dessen Geduldsfaden für jeden sichtbar dünner wurde, tat sein Bestes. Dennoch sah er die Inspiration in seinem Schüler nicht wachsen. Als das Smartphone des Jungen klingelt, bröckelte der letzte Rest pädagogischer Zuversicht. Die elaborierte Formulierung „Kann grad‘ nicht, bin bei Klavier“, bedarf keines weiteren Kommentars.

Ihre Virtuosität als Instrumentalisten stellten Brieden und Waschk am Klavier und auf der Trompete unter Beweis. Sie präsentierten eine besonders melancholische Interpretation des Louis-Armstrong-Klassikers „What a wonderful world“. Als Orchestermitglieder mit großer und kleiner Triangel fielen die Zwei allerdings durch.