Gut besucht war die Generalversammlung der Altenberger Frauenschützen. 33 Mitglieder hatten sich in der Gaststätte Bornemann getroffen, um nicht nur das alte Jahr Revue passieren zu lassen, sondern auch, um Informationen für 2019 zu erhalten. Ebenfalls auf dem Programm standen Wahlen zum Vorstand.

Nach der Entlastung des Vorstands und dem Bericht der Schriftführerin berichtete die Erste Kassiererin, Simone Besseling, über die Kassenlage. Vor den turnusgemäßen Wahlen im Vorstand bedankte sich die Erste Vorsitzende bei Anna Löhring, die ihr Amt als Zweite Vorsitzende aus persönlichen Gründen nicht weiter ausführen will. Ihren Posten übernimmt ab sofort Silvia Lülf. Als Zweite Schriftführerin unterstützt nun Jasmin Borgmeier und auch die Zweite Kassiererin wurde schnell gefunden. Angelina Holthenrich, Königin im Jahr 2017, wird ab sofort diesen Posten übernehmen. Als Adjutantin wurde Julia Peters für weitere drei Jahre wiedergewählt.

Des Weiteren gab es einen Wechsel in der Reihe der Fahnenträgerinnen. Hier wurden Catharina Holthenrich und Christina Tenbuß neu gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung der Frauenschützen.

Die erste Veranstaltung liegt bereits hinter den Frauen und sie war wieder einmal gut besucht – die Altweiberparty bei Bornemann.

Zudem stehen weitere Termin auf dem Programm: Dazu gehören das eigene Schützenfest (27. April) und die Teilnahme am Nikolausmarkt in Altenberge (30. November/1. Dezember). Des Weiteren beteiligen sich die Frauenschützen am Sternmarsch der Feldbauern in Nordwalde (20. Juli).