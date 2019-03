Die Pfadfinder haben während in ihrer jüngsten Stammesversammlung Christian Harting zum neuen Vorsitzenden gewählt. Harting ist seit 2012 bei den Pfadfindern Altenberge dabei und hat schon unzählige Gruppenstunden, Stammesaktionen sowie Sommerlager hinter sich und bringt somit ganz viel Pfadfinder-Erfahrung mit.

Mit der Unterstützung des Kurators, Pfarrer Stepan Sharko, und den Vorstandsreferenten Tobias Brinkmann und Carolin Ahmann regierte Susanna Ricini die vergangenen zwei Jahre allein als Vorsitzende.

Nun führt Christian Harting die nächsten drei Jahre als neuer Vorsitzender die Pfadfinder an.

Neben den wöchentlichen Gruppenstunden in den einzelnen Stufen stehen auch dieses Jahr wieder zahlreiche Aktivitäten auf dem Programm. Am 28. April (Sonntag) findet eine Stammesaktion statt – dann wird eine Geocaching-Aktion durch Altenberge durchgeführt und anschließend gemeinsam gekocht, so die Pressemitteilung der Pfadfinder.

Zudem wird das Sommerlager vorbereitet, das vom 23. bis 25. August in Minden stattfindet. „Als großes Highlight steht eine Kanutour auf der Weser auf dem Plan“, kündigen die Pfadfinder weiter an. Eine weitere größere Veranstaltung, die für den ganzen Stamm angeboten wird, ist für den Herbst geplant. Zum Jahresabschluss steht die Friedenslichtaktion an.