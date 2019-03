Das Ferienlager für Grundschulkinder der Kirchengemeinde St. Johannes Baptist auf der niederländischen Nordseeinsel Ameland hat noch Plätze frei. Das Lager findet in der Zeit vom 28. Juli bis zum 10. August statt. Die Mädchen und Jungen bekommen auf der Insel ein abwechslungsreiches Programm am Strand, auf dem Abenteuer-Wasserspielplatz oder auf dem großen Gelände der Unterkunft geboten. Ob Fußball-Fan, Wasserratte oder Mandala-Maler – hier ist für alle etwas dabei, heißt es in der Ankündigung der Organisatoren. Der reguläre Anmeldeschluss ist am 20. April, anschließend werden noch Restplätze vergeben. Eltern und Kinder, die sich noch über das Ferienlager informieren möchten, bekommen bei den Elternsprechtagen der Grundschulen die Gelegenheit dazu. Die Leiterrunde bemüht sich, dass zu allen Zeiten ein Ansprechpartner vor Ort ist. Informationen zum Ferienlager und der Leiterrunde, sowie das Anmeldeformular finden Interessierte auch auf der Website (www.amelandlager.de). Die Lagerleitung beantwortet Fragen auch per Mail (amelandlager@gmail.com).