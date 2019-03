Radler müssen sich gedulden

So schnell, wie es sich Werner Schneider , Fraktionsvorsitzender der Grünen wünscht, geht es wohl nicht: Seine Partei hatte den Antrag gestellt, an der Laerstraße und der Borghorster Straße/Münsterstraße Schutz- oder Angebotsstreifen für Fahrradfahrer anzulegen. „Wir sollten nicht warten, bis etwas passiert“, sagte Schneider am Montagabend in der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses. Aber: Die Gemeinde ist bereits dabei, die Weichen zu stellen: In Kürze soll die Entscheidung darüber fallen, welches Büro den Auftrag erhält, ein Radwegekonzept zu erstellen, kündigte Bürgermeister Jochen Paus an. Im Zuge des Gemeindeentwicklungskonzeptes 2030 stand auch das Thema Fuß- und Radweg auf der Agenda.

Das noch zu beauftragende Büro wird dann auch den Antrag der Grünen vorliegen haben – und weitere Ideen, die im Rahmen eines Arbeitskreises eingebracht werden sollen. Daran beteiligt sind auch der ADFC und Menschen mit Gehbehinderungen. Bis Ende des Jahres soll ein Handlungskonzept vorliegen. Anschließend wird die Marschroute festgelegt, was zunächst in Angriff genommen werden soll. Somit wird nicht vor 2020 mit Verbesserungen für Radler auf der Laerstraße oder Borghorster Straße zu rechnen sein.

Erschwerend kommt hinzu, dass es sich beispielsweise bei der Laerstraße um eine Landesstraße handelt, sodass Straßen.NRW mit im Boot ist. Bereits vor sechs Jahren, sagte Jochen Paus, habe der Landesbetrieb Straßen „grundsätzlich zugestimmt“, einen Streifen für Fahrradfahrer anzulegen. Das sollte im Zuge der nächsten Deckenerneuerung erfolgen, so Paus. Doch bislang ist eine neue Fahrbahndecke nicht in Sicht.

Grundsätzlich, da sind sich alle Parteien einig, muss ein innerörtliches Radwegekonzept her. Aber: „Die derzeitige Situation ist absolut unbefriedigend“, meinte die SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrike Reifig.

Heinz Beckmann (Grüne) hat kein Verständnis dafür, dass über so viele Jahre nichts passiert ist. „Ein paar Striche können doch so viel nicht kosten. Es muss in der Zwischenzeit etwas unternommen werden“, forderte der Grünen-Politiker.