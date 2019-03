„Wir treten auch bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr an“, sagt Heribert Reer , der wiedergewählte Vorsitzende der UWG Altenberge. Während der jüngsten Mitgliederversammlung wurden die personellen Weichen für 2020 und darüber hinaus gestellt. Dabei setzt die Unabhängige Wählergemeinschaft auf Kontinuität: Nicht nur Heribert Reer, der seit sieben Jahren die UWG anführt, sondern der komplette Vorstand wurde wiedergewählt.

Dieser setzt sich wie folgt zusammen: Andreas Adler (Zweiter Vorsitzender), Wolfgang Elshoff (Kassierer), Helma Reer (Schriftführerin), Cordula Nemitz und Elisabeth Beuing (Beisitzerinnen), Rainer Gausling und Dieter Grafe (Kassenprüfer), Karl-Heinz Harmann (stellvertretender Kassenprüfer).

Während der Versammlung blickte die UWG auch auf wichtige kommunalpolitische Themen. Die Mitglieder waren sich einig, „dass weiterhin bezahlbarer Wohnraum geschafften werden muss“, so Heribert Reer. Sowohl das Mehrfamilienhaus am Friedensweg als auch in dem geplanten Gebäude an der Hanseller Straße sollen Menschen einziehen, die einen Wohnberechtigungsschein haben. Ferner wurde darüber diskutiert, neue Bau- und Gewerbegebiete zu schaffen, so Heribert Reer.

Ausführlich wurde zudem über die Zusammenlegung der beiden Grundschulen gesprochen. „An dem Ratsbeschluss sollte auf jeden Fall festgehalten werden“, sagt der wiedergewählte Vorsitzende. Wie die Schule künftig aussehe, darüber ist noch keine Entscheidung gefallen. Ob alle Grundschüler in der ehemaligen Hauptschule unterrichtet werden, oder ein Teil in der Borndalschule, steht derzeit noch nicht fest. Die Beratungen stehen erst ganz am Anfang.

Mittlerweile wurden bereits Arbeitsgruppen mit Lehrern beider Schulen gebildet, um unter anderem bei der Erstellung des pädagogischen Konzeptes mitzuarbeiten. „Zudem sollten sich auch die Eltern mit einbringen“, wünscht sich Heribert Reer.

Des Weiteren wurde über den Marktplatzumbau sowie die Neugestaltung der Boakenstiege und der Bahnhofstraße gesprochen.

Zurück zu den Kommunalwahlen 2020: Derzeit ist die UWG mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten. Bei den vergangenen Wahlen kam die UWG auf 8,7 Prozent. „Das wir uns seit 20 Jahren im Rat behaupten, ist schon eine gute Leistung“, sagt Reer rückblickend.