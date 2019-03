Verkehr nimmt zu

Bereits Ende Januar diskutierten die Mitglieder des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses über den sogenannten Lärmaktionsplan und waren mehr als erstaunt und unzufrieden, als sie den Ergebnissen lauschten. Grund dafür sind unter anderem die Zahlen, die dem Plan zugrunde liegen, die in weiten Teilen nicht aktuell seien. In dieser Woche stand der Lärmaktionsplan erneut auf der Tagesordnung. Die kritische Haltung ist unverändert. Das Ergebnis: Die Abstimmung darüber wurde vertagt. „Wir sollten ein politisches Zeichen setzen, nicht zustimmen und neues Zahlenmaterial fordern“, gab Roland Baumann ( SPD ) zu Protokoll. Und Cordula Nemitz (UWG) ergänzte: „Das ist für alle eine sehr unglückliche Situation.“

Christoph Rövekamp vom Bauamt der Gemeinde versuchte, die Gemüter zu beruhigen: „Es handelt sich lediglich um ein strategisches Papier.“ Und Bürgermeister Jochen Paus ergänzte: „Es ist nur eine Bestandsaufnahme, nicht mehr und nicht weniger.“

Doch damit wollen sich die Kommunalpolitiker nicht zufriedengeben. In der nächsten Sitzung des Umweltausschusses soll ein Vertreter von Straßen.NRW Rede und Antwort stehen.

Zum vorliegenden Entwurf des Lärmaktionsplans hat der Landesbetrieb Straßen.NRW bereits eine Stellungnahme abgegeben. Dabei geht er auch auf die von Anwohnen des Wohngebietes Lütke Berg vorgetragenen Lärmbeschwerden ein. Konkrete Ansprüche von Grundstückseigentümern auf eine Lärmsanierung können nur nach Eingang entsprechender Anträge geprüft werden, so Straßen.NRW in dem Schreiben.

Wenig Verständnis rief die Ankündigung des Landesbetriebs hervor, in der bevorstehenden Sanierung der B 54 Splittmastixasphalt einzusetzen. Dieses führe lediglich zu einer Lärmminderung von etwa zwei Prozent. Demgegenüber reduziere sogenannter Flüsterasphalt den Lärm um etwa zehn Prozent. Dass die Wirkung nach etwa zwei bis drei Jahren durch Verschmutzung der Poren wieder nachlasse, lässt Ronald Baumann nicht gelten: „Man kann den Asphalt doch reinigen.“

In der Stellungnahme werden auch Zahlen zur Verkehrsbelastung der B 54 vorgelegt. Und die sprechen eine klare Sprache – die Zahlen schnellen in die Höhe: 2005 fuhren täglich in Höhe von Altenberge 24 496 Pkw. Im Jahr 2007 waren es 27 057 und 2015 schließlich 30 978 Fahrzeuge, die gezählt wurden. Das ist eine Steigerung innerhalb der vergangenen zehn Jahren von rund 26 Prozent, rechnete Rövekamp vor.

Nun wird mit Spannung der Besuch eines Mitarbeiters von Straßen.NRW in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses erwartet.