Von der Tischlerei Beckmann über die Handwerkskammer Münster bis zur Polizei und zum Edith-Stein-Haus reicht die Liste der Aussteller, die an der Ausbildungsbörse der Werbegemeinschaft Altenberge teilnehmen: Nach langer Unterbrechung findet die Jobbörse am heutigen Freitag (29. März) und am morgigen Samstag (30. März) jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr in den Räumen des Autohauses Krause , Siemensstraße 2, statt. Insbesondere für Jugendliche, die sich über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in und um Altenberge interessieren, stehen zahlreiche Firmenchefs und -mitarbeiter Rede und Antwort. Auf viele junge Leute hoffen (v.l.): Bernhard Bäumer, Carsten Börger, Dominik Bertling, Markus Krause, Karsten Plettner und Sebastian Nebel.