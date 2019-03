Chancen sind gut

„Handwerk hat goldenen Boden“, besagt ein weiser Spruch, der bis heute nichts von seiner Bedeutung verloren hat. Viele junge Menschen scheinen jedoch nicht mehr daran zu glauben. Zumindest bei der Nachwuchs-Rekrutierung hat es das Handwerk in einigen Branchen schwer.

Bemühten sich in früheren Zeiten zahlreiche Bewerber um eine Stelle, so sind es mittlerweile die Firmen, die um das Interesse junger Menschen werben müssen. „Nach rund zehn Jahren haben wir unsere Ausbildungsmesse wieder aufleben lassen“, sagt Bernhard Bäumer , der mit seinem Tischlereibetrieb im Autohaus Krause auch vertreten war. „Damals war die Hauptschule noch mit im Boot, jetzt organisiert die Werbegemeinschaft die Messe allein“, erklärt der Vorsitzende Bäumer. Mehr als 30 Firmen, vor allem aus Altenberge und Nordwalde, waren dort und machten junge Menschen auf sich aufmerksam. „Unsere Tischlerei bekommt noch Azubis“, sagt Bäumer, „aber wir haben auch ein Bauunternehmen und Maurer-Nachwuchs ist nicht auf dem Markt“, so der Werbegemeinschafts-Vorsitzende. Viele, so vermutet er, möchten nicht mehr körperlich arbeiten.

Firmen suchen Azubis 1/8 Gut besucht war die Ausbildungsbörse der Werbegemeinschaft, an der sich über 30 Firmen beteiligten. Foto: Nix

Auch Dominik Schulz , Werkstattleiter und Arbeitsvorbereiter bei der Tischlerei Beckmann, bestätigt, dass die Ausbildungssituation im Tischlerhandwerk noch „einigermaßen erträglich“, ist. „Das liegt sicherlich auch daran, dass wir im Gegensatz zu anderen Bauhauptgewerben überwiegend im Trockenen und Warmen arbeiten“, sagt Schulz.

Maurernachwuchs fehlt

Marcella Schepers ist 20 Jahre und Azubi in „Essmann’s Backstube“. „Ich bin über die Kreishandwerkerschaft zu meinem Beruf als Fachverkäuferin gekommen und machte zunächst ein Jahrespraktikum“, sagt die junge Frau. Sie ist zufrieden, denn die Arbeit mit Menschen macht ihr viel Freude.

Bewerberzahl geht zurück

„Wir haben leider in den vergangenen Jahren auch ein stückweit das Problem, dass die Bewerberzahl immer stärker zurückgeht“, sagt Klaus Lenfort von der Abteilung Ausbildung und Qualitätssicherung bei Jüke Systemtechnik. Das Unternehmen ist in den Bereichen Medizintechnik, optische Technologien und Labortechnik unterwegs. „Vielen jungen Menschen wird ja auch schmackhaft gemacht, sich erst einmal schulisch weiterzuentwickeln“, sagt Lenfort. „Wir bilden ganz klar aus, um die Leute in unserem Betrieb zu übernehmen“, betont er.

Bürgermeister Jochen Paus eröffnete die Messe. Auch die Landtagsabgeordnete Christina Schulze Föcking besuchte die Veranstaltung. „Ich bin ganz begeistert, dass sich so viele Firmen und Institutionen hier vorstellen“, betonte sie.